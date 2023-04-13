شراكة لإنشاء مختبر متطور لعلم الوراثة في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقعت «برجيل القابضة» شراكة مع شركة «أونكو هيلكس إنك»، لإنشاء وتأسيس مختبر متطور في أبوظبي خاص بعلم الوراثة الجزيئي المتقدم واختبارات الخصائص الخلوية والمناعية للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع اتفاقية الشراكة جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، وفيصل خان، الرئيس التنفيذي لأونكو هيلكس إنك، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ويحتوي المختبر الجديد الذي تتولى إدارته كولاب التابعة لبرجيل القابضة على قسمين، الأول مختبر التشخيص المتقدم لاختبارات الوراثة الجزيئية والتوصيف المناعي لمساعدة أطباء الأورام في التشخيص وتصنيف المخاطر والعلاج المخصص للمرضى المصابين بالسرطان أو الأمراض الوراثية أو الاضطرابات المناعية، أما القسم الثاني فهو عبارة عن برنامج بحثي سيقوم بتحليل البصمات الجينومية والمناعية لمرضى السرطان، لتطوير أساليب مبتكرة للتشخيص والعلاج.

وتواصل برجيل القابضة الاستثمار في إبرام شراكات جديدة تساعد على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفيد المشروع الجديد أيضاً في تقديم خدمات مختبرية غير متوافرة بشكل عام داخل الدولة.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «من خلال هذه الاتفاقية نأمل في ترسيخ مكانتنا مزوداً رائداً للرعاية الصحية في الإمارات، وزيادة قدراتنا على خدمة سوق السياحة العلاجية المتنامي بها، وتعزيز مكانتها في مجال الرعاية الصحية».

من جانبه، قال الدكتور فيصل خان، الرئيس التنفيذي لأونكو هيلكس إنك، أستاذ مشارك في جامعة كالجاري: «شراكتنا مع برجيل القابضة لإنشاء برنامج تشخيصي محلي متقدم، لن تساعد فقط في التشخيص المبكر والدقيق للأورام الخبيثة والاضطرابات المناعية، ولكن تمهد الطريق أيضاً لخيارات علاج متطورة وحديثة تسترشد التوقعات الجزيئية الخاصة بالأمراض».

وتمتلك شركة أونكو هيلكس إنك، ومقرها غرب كندا، أكبر مجموعة من لوحات التنميط الجينومي الشامل المصدق عليها إكلينيكياً للسرطان في الدولة.