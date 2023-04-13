اعتماد عالمي لـ«الطب الطبيعي» في «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت «صحة» التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في الدولة على اعتماد مدته ثلاث سنوات من قبل لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل، «كارف الدولية» ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن برامجها لإعادة تأهيل المرضى المراجعين في العيادات الخارجية.

الحصول على اعتماد «كارف» هو من أعلى مستويات التقدير الذي يمكن أن تحصده أي مؤسسة مما يدل على مدى مطابقتها لمعايير «كارف». وقد خضع فريق مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل لمراجعة صارمة ودقيقة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها عدد من الخبراء، الأمر الذي أظهر مدى التزام الفريق بتقديم خدمات وبرامج قابلة للقياس والمساءلة وذات جودة عالية. وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «يسعدنا حصول مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الشيخ خليفة الطبية على اعتماد «كارف» المرموق، فهذا دليل واضح على التزامنا الراسخ بتقديم رعاية وخدمات استثنائية لمرضانا. نسعى جاهدين في صحة للتميز في جميع خدماتنا، والحفاظ على مكانتنا الرفيعة كأكبر شبكة رعاية صحية في الدولة. وسنواصل في ظل قيادتنا الرشيدة تعزيز الكفاءة في جميع مجالات قطاع الرعاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بالصحة العامة ورفاهية المواطنين والمقيمين في الدولة. من خلال الارتقاء المستمر بجودة الصحة وضمان أفضل النتائج، نحن ملتزمون ومتوافقون مع الهدف السامي لشركة بيور هيلث الرامي إلى تطوير علم زيادة متوسط العمر، ليعيش الناس حياة أطول وأكثر صحة وسعادة».

من جهته، قال بدر القبيسي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «نحن فخورون للغاية بحصولنا على اعتماد (كارف)، فهو دليل على التزامنا الراسخ بتقديم رعاية وخدمات استثنائية لمرضانا، تتماشى مع أخلاقيات مجموعة بيور هيلث لتقديم أعلى معايير الخدمات وأفضل النتائج الصحية. وهذا الإنجاز المرموق يعكس العمل الجاد، والتفاني الذي أظهره فريقنا بأكمله وتركيزنا الثابت على الارتقاء المستمر لمستويات الجودة. وأود توجيه الشكر والامتنان للفريق بأكمله على إعطائه الأولوية لجودة وسلامة الرعاية المقدمة للمرضى بأقصى قدر من الالتزام. وسنواصل السعي نحو التميز في كل ما نقوم به».