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المجلس الصحي يبحث تعزيز التنسيق والتكامل في المنظومة الصحية

عبدالرحمن العويس والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
14 ابريل 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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بحث المجلس الصحي في الدولة خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد في مدينة دبي، عدداً من المبادرات والمشاريع الصحية الوطنية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل والتنسيق في الخطط والبرامج الصحية بما يتوافق مع الأهداف الوطنية الصحية للدولة، والتي تندرج ضمن رؤية الدولة في ترسيخ الاستدامة والتميز والريادة في المجال الصحي، وضمن مستهدفات استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومشاريع الخمسين. وترأس الاجتماع معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وعوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وممثلين من القطاع الطبي الحكومي والخاص، حيث تمت مناقشة حزمة مشاريع رائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير منظومة صحية متقدمة تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي بما يناسب أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لأفراد المجتمع.
واستعرض المجلس الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات مؤخراً في تعزيز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الدولة في المؤشرات الصحية العالمية، وأكد معالي رئيس المجلس أهمية دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وتوفير أفضل الإمكانات والقدرات للعاملين في المنشآت الصحية بمختلف تخصصاتهم الإشرافية والإدارية والطبية، بهدف حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة من خلال تطوير سياسات وتشريعات رائدة.

المجلس الصحي
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