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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تؤكد الارتقاء بالقطاع الصحي

خلال اجتماع المجلس (من المصدر)
14 ابريل 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه، وذلك بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بما يسهم في تكريس تكاملية مسار الرعاية الصحية وتطوير مستوى الخدمات الصحية التي تواكب أهداف المؤسسة لتقديم منظومة خدمات صحية متكاملة ومستدامة ترتقي بالقطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل المعايير العالمية التي تحقق الريادة لهذا القطاع الحيوي.
وأعرب الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها مجلس الوزراء الموقر في إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، ما يدعم مسيرة العمل في قطاع الرعاية الصحية، كما رحب بالأعضاء وثمن دورهم في مسيرة التطور التي تشهدها المؤسسة من حيث الكفاءة وجودة الأداء والالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع التي ترفع من تنافسية قطاع الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التزام المؤسسة بمواصلة دفع عجلة النمو المستدام عبر تزويد جميع المنشآت بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية.
وتطرق الاجتماع إلى توصيات لجنة السياسات والاستراتيجيات، كما تناول توصيات لجنة التدقيق والمخاطر، وغيرها.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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القطاع الصحي
قطاع الصحة
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