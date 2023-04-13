«أصدقاء مرضى السرطان» تنظم إفطاراً رمضانياً

الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة المجتمعية ذات النفع العام، والمعنية بنشر الوعي حول مرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لعلاجه، مائدة إفطارها السنوية، مستضيفةً أكثر من 300 شخص، جاء معظمهم من المصابين والناجين الذين يتلقون دعماً مادياً ومعنوياً متواصلاً من الجمعية.

ويأتي هذا الإفطار ضمن سلسلة الجهود التي تواصل جمعية أصدقاء مرضى السرطان بذلها، لتعميق روح التضامن ومؤازرة مرضى السرطان وذويهم خلال مراحل العلاج، وتعزيز روحهم المعنوية، وفي الوقت نفسه دعوة المجتمع الإماراتي ومؤسساته للتبرع والمساهمة في تقديم الدعم المادي وتخفيف آثار مرض السرطان على المصابين وذويهم.

حضر مائدة الإفطار سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وعدد من الداعمين لأنشطة الجمعية من المتبرعين والطواقم الطبية والأطباء، إضافة إلى العاملين فيها من الموظفين والمتطوعين، الذين يتابعون بصورة مستمرة آخر المستجدات والتحديات التي يواجهها المرضى والناجون.

ووجهت سوسن جعفر رسالة لمرضى السرطان والناجين منهم وعائلاتهم، قالت فيها: «يمثل هذا اللقاء تذكيراً بأنكم لستم وحدكم في هذه المعركة التي خاضها الكثير منكم بشجاعة وقوة، فنحن في جمعية أصدقاء مرضى السرطان حاضرون لتقديم كافة سبل الدعم في كل خطوة على طريق التعافي، وهدفنا الأسمى هو ترسيخ الإيمان بقدرة مرضى السرطان على العلاج طالما توفر لديهم الإصرار على ذلك، وعلينا جميعاً مواصلة العمل لجعل الأمل في الشفاء من هذا المرض، وقدرة مريض السرطان على مواصلة حياته ثقافة مجتمعية سائدة».

وكانت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» قد شاركت فرحة استقبال شهر رمضان المبارك من خلال توزيع المير الرمضاني، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، وشرطة دبي، على عائلات مرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود، وتضمن تقديم مساعدات غذائية ومواد أساسية خلال الشهر الفضيل لـ 300 أسرة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك في إطار الجهود الجمعية المتواصلة في تقديم الدعم وتخفيف الصعوبات الاقتصادية عن مرضى السرطان وذويهم.

واستعداداً لانتهاء الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، قدمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان كسوة العيد لأطفال 13 عائلة من المصابين بالمرض، لما تمثله هذه المبادرة من دعم مادي يخفف من أثر الأعباء الاقتصادية لهم، والمساهمة في رسم بهجة وفرحة العيد على وجوههم ورفع الروح المعنوية لهم.