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«أكاديمية سيف بن زايد» تُقيم إفطاراً لطلبة التأهيل الشرطي

مشاركون في الفعالية (من المصدر)
14 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أقامت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية للطلبة المستجدين في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين مأدبة إفطار رمضاني، بحضور اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من رؤساء الأقسام والطلبة المستجدين من دورات التأهيل المهني (39)، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز قيم الترابط والتواصل المجتمعي. واستمع اللواء ثاني بطي الشامسي إلى آراء ومقترحات الطلاب والطالبات بشأن تطوير وتنظيم الدورات التدريبية وحثهم على التسلح بالعلم والمعرفة، والاستفادة من الدورات التدريبية والمحاضرات النظرية وتطبيقها بعد التخرج وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية، وكرم على هامش الإفطار الفرق الفائزة في البطولة الرمضانية الثانية، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة العين بمشاركة سبع فرق، واشتملت على منافسات في التجديف، الدراجات الهوائية، السباحة، والضغط والبطن. وأكد خلال تتويجه الفائزين اهتمام شرطة أبوظبي برفع مهارات المنتسبين، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، بما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بتطوير العمل الشرطي والأمني. وأكد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، حرص شرطة أبوظبي على إقامة هذه الفعاليات لتحفيز المنتسبين على التنافس، وغرس روح التحدي وتعزيز التواصل الفعال معهم في كافة الجوانب.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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