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100 من شباب العالم «على مائدة واحدة»

100 من شباب العالم «على مائدة واحدة»
14 ابريل 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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استضافت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444هـ «رئيس فريق الفعاليات الثقافية وأعضاء وفريق مجلس رؤية الشباب» مساء أمس الأول في مركز الشباب – بمبنى أبراج الإمارات - نحو 100 شخص من شباب العالم من الجاليات الأجنبية المقيمين في دبي، في دعوة للسحور وحوار الحضارات في إطار مبادرة «شباب على مائدة واحدة».
جاء ذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب) وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقالت روية خليفة الكتبي رئيس قسم التواصل الحضاري، ورئيس مجلس رؤية الشباب بالدائرة: مبادرة « شباب على مائدة واحدة » هي إحدى مبادرات مجلس رؤيه الشباب في الدائره، وتهدف المبادرة دعوة الشباب الإماراتي والشباب الأجنبي على السحور معاً في جلسات حوارية لعدد 100 شخص تقريباً، ودمج الشباب الإماراتي مع الشباب الأجنبي من مختلف الثقافات والجنسيات والأديان، بهدف نقل الخبرات وتبادل الأفكار والقيم، ونقل صورة مشرفة لأبناء الإمارات عن عاداتهم وقيمهم.

رمضان دبي
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