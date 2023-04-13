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342 حملة تفتيشية على المراكز التجارية في الفجيرة

جانب من إحدى الزيارات التفتيشية (من المصدر)
14 ابريل 2023 02:54

الفجيرة (الاتحاد)

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نفذت بلدية الفجيرة ممثلة بإدارة التراخيص وقسم حماية المستهلك، حملات تفتيشية مفاجئة على منافذ البيع في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وذلك بهدف مراقبة الأسعار على السلع الأساسية، والتأكد من عدم رفع الأسعار واحتكار المنتجات في المواسم الخاصة مثل شهر رمضان وعيد الفطر.
وقالت المهندسة فاطمة شراري، مدير إدارة التراخيص بالبلدية، إن بلدية الفجيرة تحرص على حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية والمفاجئة على منافذ البيع الأكثر ارتياداً من قبل المستهلكين والمراكز التجارية في الإمارة، والتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.
وأضافت المهندسة فاطمة شراري، أن إدارتها وضعت خطة محكمة لمراقبة الأسواق بشكل دائم لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، مؤكدة استمرارية تكثيف الجهود والحملات التفتيشية على جميع المحلات الصغيرة والكبيرة.
وشددت المهندسة فاطمة شراري على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم عند رغبتهم في تقديم شكوى في حال تعرضهم لأي نوع من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، من خلال الرقم المجاني 80036 أو من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع البلدية وتطبيق «سمارت الفجيرة».
وأشار سرور الزوهري رئيس قسم حماية المستهلك إلى أن الحملات التفتيشية تم تنفيذها بناء على الخطة التفتيشية قبل وخلال شهر رمضان والعيد، وشملت الرقابة على جميع المراكز والمحلات التجارية ومحلات الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية اليومية على منافذ بيع المواد الغذائية والاستهلاكية. وقال الزوهري: نفذ فريق التفتيش والحماية التجارية 342 جولة تفتيشية مفاجئة على جميع منافذ البيع والمراكز التجارية والمناطق الأكثر ازدحاماً، خاصة التي تقدم عروضاً ترويجية للمستهلكين.

المراكز التجارية
الإمارات
الفجيرة
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