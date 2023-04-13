«الهلال الأحمر» يحتفي بـ 135 يتيماً بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد ناصر يوسف بن حضيبة، مدير مركز الهلال الأحمر بأم القيوين، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تهتم بدعم ورعاية الفئات الأشد ضعفاً، وتعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية وخاصة الأيتام، مؤكداً أنها تحرص على توفير احتياجاتهم الضرورية من صحة وتعليم وخدمات أخرى تساندهم وأسرهم، وتعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، وتحقق لهم تطلعاتهم المستقبلية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها المركز في قاعة الاتحاد بأم القيوين أول أمس، احتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني ويوم اليتيم في العالم الإسلامي، شاركت فيها 61 أسرة حاضنة لـ 135 يتيماً مسجلين في الهيئة، حيث اشتملت الفعالية على ورش فنية ومسابقات ترفيهية وتوزيع الملابس والهدايا وتكريم الأيتام وأسرهم.

وقال ناصر بن حضيبة، إن الاحتفال بهذه المناسبتين يمثل أهمية كبرى في حياة مجتمع الإمارات، لقد حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على الاهتمام باليتيم وتنشئته ورعايته بصورة سليمة حتى يصبح فرداً صالحاً في المجتمع، كما غرس في نفوسنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حب الأيتام وتقديم الرعاية الكاملة لهم ومساعدتهم والوقوف بجانبهم.