مسجد الشيخ أحمد بن حسن.. منارة دينية واجتماعية

فهد بوهندي (خورفكان)

يعتبر مسجد الشيخ أحمد بن حسن في خورفكان وجهة دينية اجتماعية، وشاهداً على حياة أجيال منذ تأسيسه عام 1924 من المواد البسيطة المستخدمة قديماً في البناء، وذلك بعد تجديده خلال السنوات الماضية مع المحافظة على طابعه التقليدي.

ويقع المسجد في قلب سوق الشرق التقليدي قرب كورنيش خورفكان، على مساحة 225 متراً مربعاً، وتبلغ سعته 200 مصل. ويعتبر المسجد ملتقى اجتماعياً لرواد السوق وسكان المنطقة وتجار المحلات التجارية القديمة في السوق القديم وزوارهم من الأهالي، فيما لا يزال مقصداً لزوار المدينة، وتقام فيه الصلاة حتى اليوم.

وشهد المسجد اهتماماً كبيراً من حكومة الشارقة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أمر بترميم سوق الشرق الواقع ضمنه المسجد، حيث تم تحويل المنطقة إلى وجهة تقليدية فريدة بطابع شعبي، ما جعلها مقصدا مهما للسياح والزائرين الذين يقصدون خورفكان وسوق شرق بمسجدها التقليدي.