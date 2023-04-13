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«خيرية أم القيوين» تتسلم 5 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»

«خيرية أم القيوين» تتسلم 5 ملايين درهم من «دبي الإسلامي»
14 ابريل 2023 02:54

أم القيوين (الاتحاد) 

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قدم بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي لجمعية أم القيوين الخيرية، مبلغ 5 ملايين درهم من زكاة المال، لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتعففة والمحتاجة التي تكفلها الجمعية.
وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أن شراكتنا مع «بنك دبي الإسلامي» متجذرة، باعتباره أحد أهم وأبرز الشركاء الاستراتيجيين الذين يدعمون مسيرة الجمعية وبرامجها الخيرية، التي تستفيد منها الكثير من الأسر المواطنة والمقيمة على أرض الدولة، كما أن دعم «دبي الإسلامي» ليس مقتصراً على مشروع بعينه، بل هم أصحاب بصمة في كثير من المشاريع الخيرية التي تطلقها الجمعية.
وأعرب عيسى علي بولحيول، مدير الجمعية، عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على الدعم المستمر لمشاريع الجمعية المختلفة، انطلاقاً من مبدأ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها إدارة خدمات الدعم المجتمعية في البنك، والتي تسهم في مساعدة آلاف الأسر المحتاجة.

خيرية أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
بنك دبي الإسلامي
جمعية أم القيوين الخيرية
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