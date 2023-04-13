مسالخ العين ترفع جاهزيتها لعيد الفطر المبارك

العين (وام)

عززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها على كل المستويات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك بهدف تلبية احتياجات المتعاملين واستجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح.

وأكد حسن الكعبي، رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية مدينة العين، جاهزية مسالخ مدينة العين والبالغ عددها 11 مسلخاً لتقديم أرقى الخدمات وفقا لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين، حيث عملت على زيادة عدد القصابين والحمالين في المسالخ، وتشديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية.

وأضاف أن مسالخ مدينة العين توفر 377 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال، خلال ساعات عمل تمتد لـ14 ساعة عمل يومياً مقسمة على فترتين تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في كل من مسلخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع، كما حددت ساعات العمل في المسلخ التجاري ومساكن والفقع ومفقر-1 بـ8 ساعات عمل يومياً تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً وهذه المسالخ موزعة على جميع مناطق العين مع تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضح الكعبي، أن أسعار ذبح الماشية والجمال خلال العيد لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 15 درهما للضأن والماعز، و25 درهما للعجول والقعدان، و40 درهما للأبقار والجمال ويتم احتساب رسوم إضافية معتمدة من بلدية مدينة العين للتقطيع حسب رغبة المتعامل.