سعيد بن محمد يشهد ندوة «البصمة الإيجابية»

محمد البلوشي (العين)

شهد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان، مساء أمسِ الأول، ندوة نظمتها «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 1444 هـ -2023 م- تحت عنوان «البصمة الإيجابية».

حضر الندوة الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير فرع الهلال الأحمر بالعين وعدد من الأعيان والشخصيات، وقدمها كل من الدكتور صلاح الدين محمد الشامي والدكتورة ماجدولين النهيبي.

تناولت الندوة مفهوم البصمة الإيجابية والعبادات وأثرها في حياة الناس، والتي أكد على فضلها القرآن الكريم والسيرة والأحاديث النبوية إلى جانب دورها في صناعة المعروف، باعتبارها ثمرة من ثمرات عمل الخير.

وتطرقت الندوة إلى مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، منوهة بالبصمة الإيجابية للأعمال الإنسانية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمستمدة من تعاليم ديننا الحنيف وامتد أثرها إلى العالم أجمع ليكون، رحمه الله، مثالاً يحتذى به للأجيال جيلاً بعد جيل.