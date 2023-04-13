تحديث شبكات الإنارة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

ينفذ فريق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة عمليات تحديث شبكات الإنارة على مستوى مدن المنطقة، وذلك من خلال تركيب لوحات إنارة ذات أنظمة حديثة لرفع كفاءه الشبكات واستدامة الموارد وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاث الكربون، حيث قام بتركيب 200 من أنواع الكشافات الحديثة والذكية التي تعمل بنظام (LED) في مدينة السلع، ويأتي ذلك في الحرص على تطبيق آلية المدن الذكية والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

كما قام فريق التواجد البلدي باستخدام تقنية نظام الجيل الرابع، وتم تركيب 950 لوحة حيث يقوم النظام بمراقبة وتشغيل والتحكم بشبكات الإنارة ويسهم هذا التحديث في الاستجابة السريعة والدقة ولضمان مواكبة أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تركيب ساعات إلكترونية لضبط وتقليل استهلاك الطاقة في النهار لاستدامة الموارد.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وتحسين مستوى الإنارة لتواكب المواصفات والمعايير الحديثة وتعزيز السلامة المرورية، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وخفض أعمال الصيانة المستقبلية.