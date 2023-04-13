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قضاء أبوظبي تنظم محاضرة «الحقوق والواجبات الأسرية»

مبنى دائرة القضاء (أرشيفية)
14 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول «الحقوق والواجبات الأسرية»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي وبناء أسرة متماسكة ذات قيم راسخة.
وتأتي المحاضرة التي عقدت بمجلس مجلس هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك المجتمع.
وتناولت المحاضرة التي قدمها، الموجه الأسري بدائرة القضاء، سلطان الشويهي، مفهوم الاستقرار الأسري وكيفية تحقيق الاستقرار في جميع الجوانب المادية والمعنوية والفكرية، مشيراً إلى أن الأسرة تحظى بخصوصية بالغة في ظل ما توليه دولة الإمارات من جل الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، وضمان التماسك الأسري في المجتمع، ومن هذا المنطلق تحرص كافة الجهات والمؤسسات بالدولة لاسيما دائرة القضاء في أبوظبي على توفير بيئة داعمة لهذا التوجه.   

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