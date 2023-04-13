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مسابقة لتعزيز الثقافة المرورية

مسابقة لتعزيز الثقافة المرورية
14 ابريل 2023 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت جامعة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي مسابقات رمضانية لتعزيز التوعية والثقافة المرورية والحد من السلوكيات الخاطئة، عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة طيلة فترة شهر رمضان المبارك.
وتدور مواضيع التوعوية المرورية حول ربط حزام الأمان، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وتجاوز الإشارة الضوئية، وعبور المشاة، بالإضافة إلى المخالفات والنقاط المرورية والغرامات المترتبة على أي مخالفة أو تجاوز، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث وما ينتج عنها من وفيات أو إصابات بليغة أو أضرار جسيمة.
تهدف جامعة العين من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في ترسيخ الثقافة المرورية بالقيادة الآمنة، وزيادة مستويات الوعي المروري لدى السائقين للتقليل من الحوادث المرورية وتعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لضمان سلامة أفراد المجتمع.
ويأتي إطلاق المبادرة من خلال المسابقات الرمضانية إلى نشر رسائل التوعية المرورية بشكل جديد ومختلف وإيصالها إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع انطلاقا من حرصها على المساهمة الإيجابية في المجتمع من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات وأبرزها شرطة أبوظبي التي تعد إحدى الجهات الداعمة لمختلف الأنشطة في الجامعة ويظهر ذلك من خلال التعاون المستمر بين الطرفين في تقديم ورش العمل والمحاضرات التوعوية وغيرها.
ويُسمح لجميع أفراد المجتمع في الدولة المشاركة في المسابقة والإجابة عن الأسئلة لربح جوائز قيمة مقدمة من شرطة أبوظبي.

الثقافة المرورية
السلامة المرورية
التوعية المرورية
جامعة العين
الإمارات
شرطة أبوظبي
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