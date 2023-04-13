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عبد الرحمن العويس: محمد بن راشد  أرسى نموذجاً عالمياً في جودة العمل الحكومي

عبد الرحمن العويس: محمد بن راشد  أرسى نموذجاً عالمياً في جودة العمل الحكومي
14 ابريل 2023 00:11

دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الاحتفاء بذكرى مرور 17 عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رئاسة مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، هو احتفاء بقائد استثنائي وقامة وطنية ملهمة صاحب الرؤية الطموحة، أرسى قواعد الريادة والتحولات الإيجابية الكبرى بفضل حكمته وبصيرته الاستشرافية الثاقبة، مؤمناً بأهمية الابتكار والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة، لتصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في جودة العمل الحكومي، فيما تتواصل مسيرة التنمية وتتوالى فصول رفعة الإمارات وشعبها تحت قيادة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، "لقد حدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء قبل 17 عاماً، مجموعة أهداف كبرى، وأدخل تغييرات جذرية على أداء الحكومة، ورسخ ثقافة التجديد الدائم والابتكار، وأولى جل اهتمامه للتطوير المستمر وتحقيق النمو المستدام، في سعيه لصنع التحولات الإيجابية ورسم خريطة مسيرة الإمارات نحو المستقبل المُشرق والواعد، وهو ما أثمر عن تبوء حكومة الإمارات هذه المكانة المرموقة والسمعة المُشرّفة بين حكومات العالم أجمع".

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