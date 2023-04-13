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حاكم عجمان يستقبل وزير الثقافة والشباب وجموع المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم عجمان يستقبل وزير الثقافة والشباب وجموع المهنئين بالشهر الفضيل
13 ابريل 2023 23:26

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، الليلة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

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حضر الاستقبالات.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حاكم عجمان
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رمضان
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