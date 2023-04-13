عطلة عيد الفطر للدوائر الحكومية بالشارقة من 29 رمضان حتى 3 شوال

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من 29 رمضان 1444 هـ ولغاية 3 شوال 1444هـ ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، مع مرعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية .

ورفع سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية ،سائلا الله أن تعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.