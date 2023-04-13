الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية وغائماً أحياناً غرباً مع سقوط أمطار، ويشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 07:02 و الجزر الأول عند الساعة 14:20 .

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 10:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.