«محمد بن راشد للفضاء» ينظم لقاء مباشراً مع رائد الفضاء سلطان النيادي في متحف المستقبل

نظم مركز محمد بن راشد للفضاء، مساء أمس، حدث «لقاء من الفضاء»، مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال اتصال مباشر من محطة الفضاء الدولية، بحضور أكثر من 130 ممثلاً لجهات إعلامية محلية ودولية، في متحف المستقبل، للحديث عن أبرز المهام والتجارب التي يقوم بها ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

واستعرض سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أبرز المستجدات الخاصة بالمهام والمشاريع التي يشارك فيها المركز، لافتاً إلى الدور المميز الذي يقوم به القطاع الإعلامي في تعزيز قطاع الفضاء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه المتواصل على مر السنوات لمجال استكشاف الفضاء، والبحث العلمي.

وقال المري: يعيش قطاع الفضاء العربي عصراً ذهبياً خلال الفترة الحالية، حيث تترقب المنطقة بأكملها إنجازين هامين خلال الأسابيع المقبلة، وهما هبوط المستكشف راشد على سطح القمر، وهي أول مهمة عربية إلى القمر، والإنجاز الثاني هو أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي من المقرر أن يقوم بها رائد الفضاء السلطان النيادي برفقة رائد الفضاء ستيفن بوين، معتبراً أن تلك المهمات هي شهادة على التزام أمتنا بالابتكار، والبحث، والتطوير.

وأكد: نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في مجال استكشاف الفضاء، وسنواصل تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال بالتعاون مع شركائنا.

ومن المقرر تنظيم حدث «لقاء من الفضاء» في عدد من الإمارات الأخرى، على أن يكون الحدث التالي في السلسلة خلال شهر مايو المقبل.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.