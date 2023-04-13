الجمعة 14 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد إجازة عيد الفطر

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد إجازة عيد الفطر
13 ابريل 2023 16:33

 
اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إجازة عيد الفطر المبارك، لدوائر حكومة دبي، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1444 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وبهذه المناسبة، تقدم سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.

المصدر: وام
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
آخر الأخبار
سودانيون أثناء إفطار جماعي بأحد المتنزهات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
دعوات للحوار في السودان والتمسك بـ «الاتفاق الإطاري»
اليوم 02:56
شكري يصافح تشاووش أوغلو عقب مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مصر وتركيا: تحضير لقمة رئاسية
اليوم 02:56
فيضان نهر «الخابور» في كردستان العراق عقب سقوط أمطار غزيرة (أ ف ب)
عربي ودولي
بغداد: مقتل 3 أشخاص صعقاً بالكهرباء
اليوم 02:56
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن تحذر الأميركيين من السفر لشمال السودان
اليوم 02:56
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
عربي ودولي
ترامب يمثل مجدداً أمام مدعي عام نيويورك
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©