شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
شرطة أبوظبي تشارك في حملة "جيران للكل" لتعزيز دور الأسرة واستقرارها
13 ابريل 2023 14:01
شاركت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي في فعاليات الحملة الإعلامية والترويجية "جيران للكل" التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية وأقيمت في حديقة العائلة على كورنيش أبوظبي وحديقة العامرة بمدينة العين وفي شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ.
وركزت الفعالية على تعزيز الوعي المروري للأسر إلى جانب التعريف بالمؤسسة وفعالياتها وبرامجها ودورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتعزيز استقرارها.
وثمنت شرطة أبوظبي اهتمام ودعم "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الكامل لكل ما من شأنه أن يُعزز تماسك واستقرار الأسرة الإماراتية وذلك من منطلق الفكر الراسخ في مجتمع الإمارات بأن سلامة الأسرة هي الطريق الأكيد الى سلامة المجتمع ، مؤكدة على الدور المحوري للأسرة في تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي مع التطور المستمر في كافة مناحي الحياة.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع وتعزيز التواصل معهم من خلال المشاركة في هذه الحملات والمبادرات بهدف زيادة الوعي المروري بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيدا ً بجهود مؤسسة التنمية الأسرية في بناء مجتمع متماسك.
وتضمنت مشاركة شرطة أبوظبي عقد ورشة توعوية ركزت على أهمية تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية ، والتأكيد على ضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث وإقامة مرسم حر للأطفال وتعريفهم بدورية الطفل وتوزيع كتيبات التوعية كما تم عرض أفلام توعية مرورية رقمية وتوزيع الهدايا على الجمهور والفائزين بالمسابقات.
وشاركت إدارة مرور العين بدورية السعادة و "دورية الطفل" وأطلعت الأسر على دورها في التثقيف المروري بالإضافة إلى تنظيم مسابقات مرورية توعوية للجمهور، وعدداً من الأنشطة والفعاليات ، كما تضمنت المشاركة عرضاً للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني في مدينة العين ، وغيرها الكثير من المفاجآت والمسابقات والجوائز.
وقدمت إدارة مرور الظفرة النصائح والإرشادات المرورية في موقع الفعالية الرئيسي لحملة "جيران للكل" في منطقة المغيرة بالمرفاً ، موضحة أن مشاركتها تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إيصال أنشطة التوعية المرورية للمجتمع حيث قامت بالتعريف بدورية الطفل ونظمت المسابقات المرورية والتوعوية وسط تفاعل كبير من الجمهور .