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100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم

100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
13 ابريل 2023 13:38

أبوظبي (الاتحاد)
تلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تبرعاً مالياً من بنك دبي التجاري بمبلغ 100 ألف درهم من صندوق الخيرات بالبنك، للعام الثاني على التوالي لدعم برامج ومشاريع المؤسسة، جرى استخدامه في مبادرتها النوعية الجديدة «همم موهوبة» على مستوى إمارة أبوظبي لاكتشاف واستقطاب الموهوبين منهم في مجالات الفنون المختلفة وتشمل فنون الأداء، والفنون المرئية، والتقديم الإعلامي، بهدف رعاية ودعم وتنمية مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لمنافسة المواهب العالميةوكانت المؤسسة استخدمت مبلغ التبرع العام المنصرم والمقدر بـ 100 ألف درهم في تجهيز الصالة الرياضية بمركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية، من خلال تزويدها بعدد من الأجهزة الرياضية وأجهزة اللياقة البدنية.
وأعربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بالغ شكرها وتقديرها إلى إدارة وكافة المسؤولين في بنك دبي التجاري.

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