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شرطة أبوظبي و"الاتحاد للقطارات" تناقشان" تأمين مشروع قطار الاتحاد"

شرطة أبوظبي و"الاتحاد للقطارات" تناقشان" تأمين مشروع قطار الاتحاد"
13 ابريل 2023 11:54

نظمت شرطة أبوظبي وشركة الاتحاد للقطارات ورشة عمل حول حماية وتأمين مشروع قطار الاتحاد للركاب وذلك بالتعاون مع الشركاء.


وركزت الورشة على إبراز دور قطار الاتحاد والاهتمام بتأمينه وفق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي من خلال تطبيق رؤية عصرية للمستقبل في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة وتعزز جودة حياة المجتمع.

حضر الورشة العميد جمال المنهالي مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني والعميد خلفان المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والعقيد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وسعيد الهادي مدير إدارة الأمن بشركة الاتحاد للقطارات وعبدالله الهاجري رئيس قسم الأمن بالاتحاد للقطارات وعدد من ضباط شرطة أبوظبي ومن شركة الاتحاد للقطارات.


وأكد العقيد مبارك بن محيروم العامري مدير إدارة أمن وسائل النقل - خلال الورشة - اهتمام شرطة أبوظبي بمشروع قطار الاتحاد والذي يعد مشروعاً استراتيجياً وطنياً مهماً ، مشيراً إلى أهمية دراسة متطلباته لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة له ، لافتا إلى اهتمام شرطة أبوظبي من خلال الإدارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قطار الاتحاد.


من ناحيته أوضح المقدم راشد محمد الهاجري رئيس قسم أمن وسائل النقل - أبوظبي أن إدارة أمن وسائل النقل هي المعنية بتأمين وسائل النقل ومرافقها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل من خلال خطة استراتيجية لحماية أمن وسائل النقل العام ومرافقه و تحديد الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
وقدم السيد فادي الزعبي الخبير الأمني في شركة الاتحاد للقطارات ورقة عمل حول تصميم قطار الركاب و المتطلبات الأمنية.

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المصدر: وام
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