مؤسسة المباركة تشارك الهلال الأحمر فى " كسر الصيام "

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة المباركة في مبادرة (كسر الصيام) التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث مثّل المؤسسة وفد يضم الشيخ مبارك والشيخ نهيان بن محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدداً من عضوات مجلس الإدارة، ومجلس شباب مؤسسة المباركة الذين شاركوا في الفعالية في أحد المواقع المخصصة بمدينة خليفة في أبوظبي.وقالت الدكتورة ريم الكندي عضو مجلس إدارة مؤسسة المباركة: تأتي هذه المشاركة ترجمة لتوجيهات الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، بضرورة تعزيز التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بما يدعم رسالة المؤسسة والهيئة، ويعزز جهودهما في العمل التطوعي والإنساني، هذه المبادرة التي تحمل دلالات ومعاني بارزة خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال تعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح المبادرة وتحقيق الأهداف المنشودة منها، والتي تتمثل في ضمان سلامة قائدي المركبات ومرتادي الطرق خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار.

وأشارت الكندي إلى سعادة وفد مؤسسة المباركة بهذا التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهو تعاون يمتد لمجالات متعددة ترسخ من دور ورسالة العمل التطوعي في المجتمع.