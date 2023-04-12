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حاكم رأس الخيمة يستقبل وليي عهد الفجيرة وأم القيوين والمهنئين بشهر رمضان

حاكم رأس الخيمة يستقبل وليي عهد الفجيرة وأم القيوين والمهنئين بشهر رمضان
13 ابريل 2023 02:35

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة أيضا من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، الذين قدموا التهنئة لسموه بالشهر الفضيل.

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تقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
تهاني
رمضان
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