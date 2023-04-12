إنجاز مبنى «مدني مسافي» نهاية العام الجاري

سعيد أحمد (أم القيوين)

أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية، 74% من مشروع مبنى الدفاع المدني بمنطقة مسافي بالفجيرة، حيث من المتوقع الانتهاء منه في أواخر العام الجاري.

ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 3023 متراً مربعاً، من مبنى رئيس، يتضمن مواقف لسيارات الإطفاء، ومبنى للخدمات، وغرفة حراسة، و21 موقفاً لسيارات المتعاملين، وموقفين للموظفين من أصحاب الهمم.

وأوضحت المهندسة حليمة الشحي، مدير إدارة مشاريع المنطقة الشرقية، أن الوزارة حرصت عند إنشاء المشروع على استخدام أفضل التقنيات الحديثة في تقليل الانبعاث الحراري للمبنى، وذلك بتركيب زجاج حراري بمواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المبنى، مع تحسين جودة المياه.

ولفتت الشحي إلى أن الوزارة تنفذ المشروع طبقاً لمعايير الأبنية الخضراء الجديدة، التي تتبع أعلى معايير الاستدامة عالمياً، مؤكدة أن الوزارة تحرص على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم المباني الاتحادية من خلال استخدام أحدث البرمجيات التي تتواءم مع توجهات الدولة لتحقيق تصاميم مستدامة، حيث يعتمد تنفيذ وإنشاء المشروعات الاتحادية على أسس تضمن تطبيق معايير صديقة للبيئة، تقلل من استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى توفير بنية تحتية متطورة ومشروعات بنيوية مستدامة، تحقق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات، وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071.