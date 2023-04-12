ولي عهد عجمان يؤدي صلاة القيام بمسجد آمنة الغرير

عجمان (وام)

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صلاة القيام التي أمها فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي في مسجد الشيخة آمنة الغرير «رحمها الله»، في منطقة الصفيا في عجمان، والذي يؤمه نخبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل.

وأدى الصلاة مع سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ صقر بن عمار النعيمي، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

وشهد مسجد آمنة الغرير إقبالاً كبيراً من جموع المصلين لصلاة القيام خلف الشيخ مشاري العفاسي، حيث امتلأ المسجد والساحات المحيطة بالمصلين، في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان.

ويشهد مسجد آمنة الغرير في عجمان، استضافة 10 قراء من العالم الإسلامي، لإحياء ليالي الشهر الفضيل، في صلاة التراويح والقيام، و15 محاضرة دينية بهدف التثقيف الديني للحضور، ضمن جدول فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان».