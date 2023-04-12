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الإمارات

المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة و«الإمارات للإعلام» يبحثان تنسيق الجهود

خلال اللقاء (وام)
13 ابريل 2023 02:56

رأس الخيمة  (وام)

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بحث المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، ومجلس الإمارات للإعلام، تنسيق الجهود وسبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يخدم التوجهات والاستراتيجيات الإعلامية في الدولة، ويبرز الهوية الوطنية والمكتسبات الحضارية والتنموية التي تحققها الإمارات على مختلف الصعد، ويعزز من مكانتها وسمعتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال استقبال هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عضو مجلس الإمارات للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام.

المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
مجلس الإمارات للإعلام
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