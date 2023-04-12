674 ألف سائح صحي لدبي من مختلف دول العالم خلال 2022

دبي (الاتحاد)

شهدت السياحة العلاجية في دبي إقبالاً كبيراً من السائحين الصحيين، وضمن مختلف التخصصات الطبية خلال عام 2022، ما يعكس بشكل كبير تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في الإمارة وكفاءة البنية التحتية عالمية المستوى فيه بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة وكافة الطواقم الطبية العاملة فيه، ما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة في توفير نموذج صحي متميز يتيح مناخ استشفاء آمن ومميز في مختلف التخصصات الطبية وأفضل خدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة.

وحسب تقرير أصدرته هيئة الصحة بدبي عن حركة السياحة الصحية، فقد استقبلت دبي أكثر من 674 ألف سائح صحي من مختلف قارات العالم خلال عام 2022، حيث كان غالبية السائحين الصحيين، الذين وفدوا إلى الإمارة، من دول آسيا بنسبة 39%، تليها دول أوروبا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 22% والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 21%.

كما أظهر التقرير الطفرة الكبيرة في النفقات الطبية للسائحين الصحيين في دبي، حيث تجاوز إجمالي تلك النفقات في عام 2022 (992) مليون درهم، بزيادة قدرها 262 مليون درهم عن عام 2021.

ووفقاً للتقرير، فإن التخصصات الطبية الثلاثة الأكثر جذباً للسائحين الصحيين، تمثلت في الأمراض الجلدية بنسبة 31%، وطب الأسنان 24%، ثم طب النساء 18%.