«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند

دبي (الاتحاد)

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في اجتماعات لجنة التمكين التابعة لمجموعة العشرين (G20 Empower)، التي عقدت في ولاية كيرلا بالهند يومي 5 و6 أبريل الحالي.

واشتملت اجتماعات لجنة التمكين التي عقدت برئاسة الهند، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، على جلسات نقاشية على مدى يومين تحت شعار «تمكين المرأة: مكسب للجانبين من أجل الإنصاف والاقتصاد»، تمت خلالها مناقشة العديد من القضايا، منها التحديات التي تواجه المرأة في ريادة الأعمال وسبل النهوض بها، من خلال التوجيه، وبناء القدرات، وتعزيز فرص وصولها للأسواق والتمويل، ودور تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار لتوسيع نطاق عمل المرأة بهذه القطاعات، والتمكين القيادي للمرأة على جميع المستويات وتعزيز جودة حياتها.

واستعرض وفد المجلس، برئاسة حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومشاركة آيات السالمي، مدير مشاريع رئيس في المجلس، تجربة دولة الإمارات في دعم المرأة بقطاع العلوم المتقدمة، وآليات تحقيق مرتكزات استراتيجية التوازن بين الجنسين في الدولة، كما بحث مع ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات في مجال التوازن بين الجنسين.

يذكر أنه تم إطلاق تحالف G20 لتمكين وتقدم التمثيل الاقتصادي للمرأة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان عام 2019، ويهدف إلى تسريع قيادة المرأة وتمكينها في القطاع الخاص من خلال الاستفادة من التعاون الفريد بين قادة الأعمال والحكومات في دول مجموعة العشرين.

خلال مشاركتها في الاجتماعات، أكدت حنان أهلي أن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تكييف أفضل الممارسات الدولية مع السياق العام للدولة، موضحةً أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إقرار تشريعات وسياسات تعزز التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، وترسخ حقوق المرأة في المشاركة الكاملة والفعالة ليس فقط في الاقتصاد، ولكن أيضاً في صنع القرار.