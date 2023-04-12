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حمدان بن محمد يشارك في مأدبة إفطار لمجموعة من أطفال التوحد وأسرهم

حمدان بن محمد خلال لقائه بالأطفال (وام)
13 ابريل 2023 02:58

دبي (الاتحاد)
شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في مأدبة إفطار لمجموعة من أطفال التوحد وأسرهم أقيمت في فندق أبراج الإمارات.
وتأتي مشاركة سموه في مأدبة الإفطار في إطار اهتمام سموه بأصحاب الهمم وحرصه الدائم على المتابعة عن كثب وبصفة شخصية لكافة أنواع الدعم والخدمات المُقدمة لهم في إمارة دبي الصديقة لأصحاب الهمم.

وحضر مأدبة الإفطار إلى جانب سموه، معالي حصة بوحميد، وزيرة دولة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من المسؤولين وأسر الأطفال ومديري مراكز أصحاب الهمم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاهتمام بأصحاب الهمم يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحاطة هذه الفئة بالرعاية والمتابعة الدائمة لضمان الراحة والطمأنينة لهم ولأسرهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وقال سموه: «أصحاب الهمم شريحة غالية على قلوبنا، وسكينتهم ورفاههم عامل رئيسي في سعادة مجتمع دبي، وكل فرد منهم له الأولوية في الرعاية والاهتمام، وتقديم ما يستحقه من خدمات.. أسعدتني المشاركة في مأدبة الإفطار والاستماع إلى أطفال التوحد وأسرهم. واجبنا جميعاً أن نكون معهم، ومسؤوليتنا الأخذ بأيديهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ومجتمعهم».

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وتبادل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطراف الحديث مع أطفال التوحد وأسرهم، مؤكداً سموه حرص دبي على تعزيز قدرات وإمكانات أبنائها من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على صقل مواهبهم وإخراجها إلى النور، ليراها المجتمع والعالم، بما يعزز تمكينهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة. 

وتوجهت معالي حصة بوحميد، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن إمارة دبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تولي أصحاب الهمم مكانة خاصة، وتضعهم على رأس أولوياتها، بهدف تمكينهم من تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق النجاحات في مختلف المجالات.

أصحاب الهمم
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دبي
حمدان بن محمد بن راشد
الإمارات
أطفال التوحد
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