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رئيس الدولة: أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد

رئيس الدولة: أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد
13 ابريل 2023 02:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قائد استثنائي وقامة وطنية ملهمة، قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع.
وقال سموه عبر «تويتر»: «قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد....حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله».

رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
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