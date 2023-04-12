الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

5 ملايين درهم من آزاد موبين لدعم «وقف المليار وجبة»

5 ملايين درهم من آزاد موبين لدعم «وقف المليار وجبة»
13 ابريل 2023 02:57

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق

أعلن الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ‏«أستر دي إم هيلث كير»، عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم خلال 5 سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ولمساعدة المجتمعات الأقل حظاً في عشرات الدول خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي مساهمة الدكتور آزاد موبين في الحملة تماشياً مع الجهود الخيرية التي تبذلها مجموعة «أستر دي إم هيلث كير» في سبيل مساعدة المحتاجين ودعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها العظيمة الموجهة لدعم الأفراد الذين يعانون الحاجة ونقص التغذية في المجتمعات الفقيرة. برز د. آزاد موبين كأحد رواد الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أعماله الخيرية والإنسانية، إذ تصدرت جهوده دوماً مختلف المبادرات الخيرية لدعم المجتمعات الهشة والمساهمة نحو بناء مستقبل أفضل.
وقال الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم هيلث كير: «تمثل حملة وقف المليار وجبة مبادرة رائعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعالجة مشكلة الجوع عالمياً، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المهمة النبيلة وما سبقها في الأعوام الماضية، حيث تم إطعام ملايين الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه من واجبنا ومسؤوليتنا أن نشارك في مثل هذه الجهود لرد الجميل للمحتاجين كما أنعم الله علينا ببركات عظيمة، وهذا يكرر الرسالة التي مفادها أن حُسن التعامل هو عادةٌ نتعودها».

مبادرة المليار وجبة
الإمارات
وقف المليار وجبة
آخر الأخبار
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
اليوم 13:27
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
الإمارات
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©