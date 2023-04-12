5 ملايين درهم من آزاد موبين لدعم «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ‏«أستر دي إم هيلث كير»، عن مساهمته بمبلغ 5 ملايين درهم خلال 5 سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ولمساعدة المجتمعات الأقل حظاً في عشرات الدول خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي مساهمة الدكتور آزاد موبين في الحملة تماشياً مع الجهود الخيرية التي تبذلها مجموعة «أستر دي إم هيلث كير» في سبيل مساعدة المحتاجين ودعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها العظيمة الموجهة لدعم الأفراد الذين يعانون الحاجة ونقص التغذية في المجتمعات الفقيرة. برز د. آزاد موبين كأحد رواد الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أعماله الخيرية والإنسانية، إذ تصدرت جهوده دوماً مختلف المبادرات الخيرية لدعم المجتمعات الهشة والمساهمة نحو بناء مستقبل أفضل.

وقال الدكتور آزاد موبين مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أستر دي إم هيلث كير: «تمثل حملة وقف المليار وجبة مبادرة رائعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمعالجة مشكلة الجوع عالمياً، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المهمة النبيلة وما سبقها في الأعوام الماضية، حيث تم إطعام ملايين الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء العالم. أعتقد أنه من واجبنا ومسؤوليتنا أن نشارك في مثل هذه الجهود لرد الجميل للمحتاجين كما أنعم الله علينا ببركات عظيمة، وهذا يكرر الرسالة التي مفادها أن حُسن التعامل هو عادةٌ نتعودها».