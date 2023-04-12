5.9 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

فرع الفجيرة أول أفرع «بيت الخير» في الإمارات الشمالية، أسس عام 1998، وهو في تطور مستمر، وقد أنفق عام 2022 مبلغ 5.935.947 درهماً، استفادت منها 1.553 أسرة وحالة محتاجة، منها 98 أسرة محدودة الدخل و117 أسرة أيتام تتلقى مساعدات بشكل شهري. وقدم فرع الفجيرة 2.845.047 درهماً مساعدات طارئة ومقطوعة لدعم الظروف الإنسانية ونجدة 1.338 أسرة وحالة محتاجة، أثبت البحث الاجتماعي أنها تستحق الأولوية في فك كربتها، وإعانتها على تجاوز وضعها المالي أو الاقتصادي المتعثر. ويخدم فرع الفجيرة مناطق الفجيرة والساحل الشرقي على مساحة تزيد على 200 كيلومتر مربع، وتمتد خدماته إلى بعض المناطق التابعة لإمارة الشارقة مثل خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ويعمل فيه 12 موظفاً وموظفة، من ضمنهم 4 باحثات اجتماعيات، يجتهدن في دراسة أوضاع الأسر، وقد عزز الفرع تحوله الرقمي عام 2022 وأصبح يستقبل طلبات المساعدة إلكترونياً، حيث تلقى العام الماضي 389 طلباً إلكترونياً، تمت تلبية معظمها. ويتميز فرع الفجيرة بحرصه على إقامة علاقات التواصل والتعاون مع معظم المؤسسات الإنسانية والحكومية ذات العلاقة داخل الإمارة، ولديه شراكات قديمة ومستمرة مع كل من جمعية الفجيرة الخيرية ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومركز تنمية المجتمع في دبا.