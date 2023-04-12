سعيد بن طحنون: الإمارات عاصمة مركزية لعمل الخير

العين (الاتحاد)

حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس، المجلس الرمضاني البيئي السنوي الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة احتفاء بـ «يوم زايد للعمل الإنساني» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي استضافه الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري في مجلسه بمدينة العامرة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور عرفات محمد عثمان من العلماء ضيوف رئيس الدولة، والدكتور إبراهيم علي محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وممثلين عن بلدية أبوظبي والهيئة العامة للأوقاف الإسلامية والجمعيات الأهلية والنادي المصري بالعين، وتخلل المجلس عرض فيلم وثائقي عن محطات وإنجازات خالدة في مسيرة الشيخ زايد.

وتحدث في المجلس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان عن الثمار الطيبة التي غرسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس البشرية جمعاء، والمتمثلة في خصال المحبة والإنسانية والعطاء والخير والتراحم، وكلها من القيم التي تتجلى اليوم في نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وفي نفوس أبناء الوطن.

واعتبر معاليه أن مسيرة الشيخ زايد جعلت من دولة الإمارات جسراً إنسانياً مُستداماً، وعاصمة مركزية لعمل الخير ومثالاً يحتذى به في العمل الإنساني.