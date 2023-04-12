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سعيد بن طحنون يشهد فعاليات «يوم زايد للعمل الإنساني» بمستشفى ميديكلينك

سعيد بن طحنون يشهد فعاليات «يوم زايد للعمل الإنساني» بمستشفى ميديكلينك
13 ابريل 2023 02:57

العين (الاتحاد)

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شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الحفل الذي أقامته مستشفيات «ميديكلينك العين» بمركز العين للمؤتمرات - قاعة الخبيصي - بمدينة العين، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، بحضور الدكتور سالم بن ركاض العامري، ومفلح عايض الأحبابي، وهاين فان إيك الرئيس التنفيذي لميديكلينك الشرق الأوسط، وباري بيدفورد الرئيس التنفيذي للعمليات ميديكلينك الشرق الأوسط وعدد من الشخصيات والمسؤولين.
وقال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في كلمته: إن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى ملهمة، كونها مرتبطة باسم قائد الإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هذا اليوم من كل عام أصبح يوماً حميداً لنذكره فيه ونذكر فيه الأجيال الناشئه وللأجيال القادمة نذكرهم بإرثه الذي نتوارثه من فعل الخير والعمل الإنساني.

سعيد بن طحنون
الإمارات
العين
مستشفى ميديكلينك
يوم زايد للعمل الإنساني
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