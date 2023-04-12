«الاتحاد الخيرية» تقيم إفطار صائم لـ 1.775 نزيلاً بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أقامت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان، إفطار صائم لعدد 1.775 نزيلاً، لتعزيز جودة الحياة النفسية والاجتماعية ومشاركة النزلاء فرحة شهر رمضان وإدخال السرور عليهم.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: إن «المبادرة تؤكد مواكبة المؤسسة للمسيرة الإنسانية والاجتماعية التي ترعاها الدولة، والتي تركز في العديد من جوانبها على الاهتمام بجميع شرائح وفئات المجتمع».

وأضاف: دأبت المؤسسة بمشاركة إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بعجمان في تقديم المساعدات للنزلاء، حيث تساهم بتقديم تكاليف تذاكر السفر لمن يتم الإفراج عنهم، ومن بين ذلك توفير تذاكر السفر مؤخراً لعدد 91 من النزلاء المعسرين. وأشار إلى أن المؤسسة استهدفت من هذه المبادرة تسهيل وتعجيل إجراءات عودة نزيلات ونزلاء المؤسسة العقابية إلى أسرهم بعد انتهاء فترة محكوميتهم، ولم شملهم بعائلاتهم. من جهته، أشاد المقدم محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بدور مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، وحرصها على التواصل مع المؤسسات العقابية والقيام بالمبادرات التي من شأنها إعطاء النزلاء دفعة معنوية على طريق الصلاح. وأشار إلى أن التعاون الدائم مع مؤسسة الاتحاد الخيرية هو دلالة على التكاتف المجتمعي وما تجود به أياديهم من مساعدات إنسانية للنزلاء والنزيلات، وحرصهم على فك كرب المعسرين ولم شملهم بأسرهم.