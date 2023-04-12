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الإمارات

«ملتقى رمضاني» يستعرض ممارسات منظومة التميز بالفجيرة

خلال الملتقى (من المصدر)
13 ابريل 2023 02:56

الفجيرة (الاتحاد)

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نظّم برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، مساء أمس، بفندق البحر بالفجيرة ملتقى التميز الرمضاني، بمشاركة جميع الجهات الحكومية في الإمارة من الجهات الحكومية تم خلاله استعراض آخر مستجدات التميز الحكومي. وتحدث في بداية الملتقى الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير البرنامج عن محاور ومعايير برنامج التميز الحكومي التي تمثل الدعائم الأساسية التي تمكن الجهة الحكومية من أداء متميز ومستدام، مستعرضاً آخر المستجدات والتحديثات في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي من حيث نوع الجوائز القادمة ونوعية الجهات والفئات المشاركة وطبيعة المشاركة.  وأشار الكعبي إلى أن الهدف من الملتقى هو تبادل الأفكار، والاستفادة من رؤى كل جهة حكومية في منظومة البرنامج، وخلق نوع من التعاون بين تلك الجهات لوضع أفكار وآراء مشتركة تخدم التميز الحكومي، بالإضافة إلى تسريع عملية تفعيل منظومة التميز الحكومي التي وجه بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
من جانبها، استعرضت بعض الجهات الحكومية أفضل الممارسات لديها في تفعيل منظومة التميز الحكومي، حيث قدمت عائشة أحمد الصريدي مدير إدارة الأداء المؤسسي في بلدية الفجيرة عرضاً موجزاً عن كيفية تطبيق التميز الحكومي، وتحقيق معاييره في عمل البلدية المؤسسي، وربطها بالاستراتيجية والعمليات.
كما طرحت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، خلال الملتقى، أهم خططها لتفعيل وإنجاح برنامج التميز الحكومي من خلال تشكيل واختيار فريق عمل البرنامج، وتحديد اختصاصاته من أجل تحقيق النتائج المرجوة من التميز الحكومي، وشارك في تقديم الطرح عبيدة الخطيب مشرف الشؤون المالية والحسابات وفاطمة الذباحي المنسق الإعلامي بالمؤسسة. ومن دائرة الجمارك بالفجيرة، قدمت فاطمة سيف عبد الله سلطان رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في الدائرة استعراضاً لتجربة الدائرة في خطوات تفعيل خطة منظومة التميز الحكومي بمحاورها الثلاثة والمعايير العشرة، وبما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدائرة، حيث إن المنظومة تدعم تطوير برامج العمل داخل الدائرة وتساهم في التقدم والريادة. واستمع المشاركون في الملتقى إلى محاضرة حول معايير الترشح لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، قدمها الخبير إيهاب محمد ناجي خبير التطوير والتميز المؤسسي، حيث تحدث خلالها عن معايير جائزة الفجيرة للأداء الحكومي وأفضل الممارسات لتطبيق الجائزة في الجهات الحكومية وتذليل عقبات التطبيق، بالإضافة إلى آلية تطبيق الجائزة، وتوزيع فرق العمل، ووضع الخطط وأثر الجائزة على التطوير الحكومي والتطوير المؤسسي في إمارة الفجيرة على تحقيق مؤشرات التنافسية لدولة الإمارات بصفة عامة ولإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

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