«الشارقة الخيرية» تستعد لزكاة الفطر

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تجهيز 130 ألف فطرة زكاة تم التعاقد عليها وشراؤها قبل عدة أشهر استعداداً لتوزيعها على المستحقين ليلة عيد الفطر السعيد، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الزكاة من مقر الجمعية وفروعها لمستحقيها في صورة عينية، بينما يتم استقبال قيمتها نقداً من المتبرعين.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، إنه قد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بمشروع زكاة الفطر، ومن المقرر القيام بتوزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة، ورصدت الجمعية 2.6 ملايين درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها، مشيراً إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيسي وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن وتستمر حتى فجر يوم عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في إنابة الجمعية عنهم في توزيع زكاتهم لتوصيلها إلى مستحقيها بشكل عيني، وقد تم توفير عدد من قنوات التبرع التي تمكن المحسنين من دفع قيمة زكاة الفطر عنهم وعن أسرهم من خلال الموقع الإلكتروني والرابط الذكي الذي يمكن التبرع، من خلال الرسائل النصية القصيرة

يمكن تفعيل استقطاع قيمة الزكاة المستحقة من خلال البطاقة الائتمانية، بالإضافة إلى خدمة الدفع عبر «آبل باي» و«سامسونج باي»، إلى جانب محصلي الكوبونات المتواجدين في الأماكن العامة والمحال التجارية أو من خلال مقر الجمعية وفروعها بالمنطقتين الشرقية والوسطى.