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شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تسعدان الأطفال

خلال تكريم الأطفال (من المصدر)
13 ابريل 2023 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأيتام وأسرهم، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني ويوم اليتيم العالمي من خلال مشاركتهم وجبة الإفطار في ميدان الرماية بمدينة زايد، وقدمتا لهم النصائح والإرشادات حول السلامة المرورية في رمضان إلى جانب تنظيم مسابقات ترفيهية وتوزيع الهدايا على الأيتام.
وقال العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة: إن المبادرة تجسد قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الباقية في نفوسنا لتصبح منهج عمل فقد امتدت أياديه بالخير والعطاء لشعوب العالم أجمع حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني.
وأضاف: أن زايد الخير هو الإنسان المعطاء ورجل الخير والمواقف وصاحب السيرة العطرة سيبقى خالداً لا ينسى، علمنا كيف يكون الواجب وترك لنا إرثاً غنياً ونهجاً سوياً في ميادين العطاء الإنساني.
وشارك في الفعالية فرع العلاقات بإدارة مرور الظفرة وقسم الاعلام الأمني في منطقة الظفرة ومسؤولون من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وحضرها عدد كبير من الأيتام وأسرهم.

شرطة أبوظبي
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر
يوم زايد للعمل الإنساني
يوم اليتيم
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