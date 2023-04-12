«الإمارات الخيرية» برأس الخيمة تقدم مساعدات رمضانية

رأس الخيمة (وام)

أكملت جمعية الإمارات الخيرية برأس الخيمة توزيع وجبات إفطار على الصائمين داخل الدولة، وذلك من خلال أربعة مفاطر موزعة في إمارة رأس الخيمة. كما وامتدت أيادي الجمعية إلى خارج الدولة لتنظم 95 مَفطراً في دول أخرى منها أندونيسيا وأوغندا ومالي والهند، ولم يقتصر مجهود الجمعية على موائد الإفطار، حيث كان لباقي البرامج والمشاريع نصيباً في هذا الشهر الفضيل، حيث قامت الجمعية بتنفيذ 140 مشروعاً خارج الدولة وداخلها من بناء مساجد وحفر آبار وبناء مضخات وللكفالات نصيب، حيث بلغ عدد لكفالات الجديدة خلال الشهر الفضيل، حيث تم توزيع المير الرمضاني على 220 أسرة يتيم داخل الدولة.

وحرصت الجمعية على مساعدة الأسر المتعففة داخل الدولة وسد احتياجاتها خلال هذا الشهر الفضيل، حيث بلغ عدد الأسر التي تم تقديم المساعدة لها 2000 أسرة داخل إمارة رأس الخيمة. وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للجمعية أن ما أنجزته الجمعية وما سوف تنجزه في المستقبل ما هو إلا اقتداء بنهج الدولة وقيادتها الرشيدة في مجال العمل الخيري وصورة تعكس ثقة المحسنين ودعمهم السخي لها. كما أشاد الطنيجي بمجهود جميع شركاء الخير في هذا الشهر المبارك.