فتوى: ما حكم مَن أفطر متعمداً في نهار رمضان؟

أجاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بـ «لا يجوز الفطرُ في نهار رمضان عمداً، ومن فعَل ذلك ارتكب إثماً عظيماً ووجب عليه الآتي: «التوبةُ إلى الله عزَّ وجلَّ: بالندم على انتهاك حُرمة رمضان، والعزمُ على ألا يعودَ، وليكثرْ من الاستغفار، القضاءُ لذلك اليوم، والكفارة: وهي صيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم، أو إطعامُ ستين مسكيناً، والإطعامُ أفضلُ، وتقدر قيمتُها بـ (900) درهم، ويُعطَى كلُّ مسكين (15 درهماً)».

فتاوى النساء

كما ورد للمجلس سؤال حول: ما حكم زرعِ البويضةِ المخَصَّبةِ في نهار رمضان؟ قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن زرعُ البويضة في نهار رمضان لا يُفسد الصيامَ.