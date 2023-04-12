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مسجد عبيد بن حمدان.. شاهد على نهضة مدينة زايد

مسجد عبيد بن حمدان في مدينة زايد (الاتحاد)
13 ابريل 2023 02:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
يعتبر مسجد عبيد بن حمدان المنصوري أحد المساجد الأولى التي تم تشييدها في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وشهد حركة البناء والتطوير والتنمية التي شهدتها المدينة منذ وجّه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببناء مدينة زايد، عقب قيام الاتحاد لتنطلق حركة البناء والتعمير في المدينة، وتشهد حركة تطوير وتنمية في القطاعات كافة ومختلف المجالات.

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وتم تشييد مسجد عبيد بن حمدان في وسط مدينة زايد، وسط مسطحات خضراء تضيف مزيداً من المتعة والبهجة للمصلين، حيث يقع المسجد بميدان تحيط به الشوارع والمساكن من الجوانب كافة وتدخله الشمس من جميع الاتجاهات.
وشهد المسجد تحديث وتطوير مرافقه أكثر من مرة، ليظل في صورة متميزة تبهر المصلين، بما يضمه من رسومات وأشكال تبرز العمارة الإسلامية، من خلال الزخارف المتميزة التي توجد في أسقف المسجد وجوانبه، بجانب الرسومات الإسلامية على النوافذ. ويتميز المسجد بموقعه المتميز في مدينة زايد، وتاريخه القديم الذي يعود إلى عام 1974 ميلادية، حسب اللوحات الإرشادية الموجودة بالمسجد، وهو ما يجعل المسجد شاهداً على حركة التطوير والنهضة الشاملة التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية.

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