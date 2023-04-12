عقد أولى جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية في عجمان

عجمان (وام)

عقدت دائرة الموارد البشرية بعجمان أولى جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية، بمشاركة وحضور ممثلي الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المعنيين والمختصين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأوضحت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية، أن المجلس التنسيقي للموارد البشرية يعد حلقة تفاعلية وقناة تواصل بين ممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بإمارة عجمان، نسعى من خلاله إلى تعزيز دور الموارد البشرية من خلال مناقشة العقبات والتحديات، وإيجاد الحلول والخطط لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.

وأشارت إلى أن تنظيم الجلسة الأولى يأتي ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي ستعقد بشكل ربع سنوي لطرح الموضوعات ذات الصلة، وذلك في إطار حرص الدائرة على تطوير أداء الموارد البشرية في حكومة عجمان، وانسجاماً مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، وتعزيز ثقافة التواصل مع المعنيين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة والمختصين؛ بهدف توحيد الجهود التي تصب في مصلحة الموارد البشرية من خلال تبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء.

وتناولت الشامسي، أهم المحاور التي سيستعرضها المجلس التنسيقي خلال الجلسات التشاورية المقبلة، حيث ستتمثل في مناقشة الأنظمة والدراسات والتحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية في مجال إجراءات وعمليات الموارد البشرية.