الخميس 13 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عقد أولى جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية في عجمان

عقد أولى جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية في عجمان
13 ابريل 2023 02:57

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق

عقدت دائرة الموارد البشرية بعجمان أولى جلسات المجلس التنسيقي للموارد البشرية، بمشاركة وحضور ممثلي الوحدات التنظيمية للموارد البشرية في حكومة عجمان، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المعنيين والمختصين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.
وأوضحت موزة الشامسي، مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية، أن المجلس التنسيقي للموارد البشرية يعد حلقة تفاعلية وقناة تواصل بين ممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بإمارة عجمان، نسعى من خلاله إلى تعزيز دور الموارد البشرية من خلال مناقشة العقبات والتحديات، وإيجاد الحلول والخطط لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن تنظيم الجلسة الأولى يأتي ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي ستعقد بشكل ربع سنوي لطرح الموضوعات ذات الصلة، وذلك في إطار حرص الدائرة على تطوير أداء الموارد البشرية في حكومة عجمان، وانسجاماً مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، وتعزيز ثقافة التواصل مع المعنيين في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة والمختصين؛ بهدف توحيد الجهود التي تصب في مصلحة الموارد البشرية من خلال تبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء.
وتناولت الشامسي، أهم المحاور التي سيستعرضها المجلس التنسيقي خلال الجلسات التشاورية المقبلة، حيث ستتمثل في مناقشة الأنظمة والدراسات والتحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية في مجال إجراءات وعمليات الموارد البشرية.

دائرة الموارد البشرية
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
الاقتصادي
"أدنوك للإمداد والخدمات" توسع أسطولها الدولي للشحن البحري بإضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة
اليوم 13:45
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
الإمارات
الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في حلقة نقاشية بشأن تمويل المناخ
اليوم 13:41
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
100 ألف درهم تبرعاً من «دبي التجاري» لزايد العليا لأصحاب الهمم
اليوم 13:38
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبدأ المشاركة الدولية من تايلاند
اليوم 13:27
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
الإمارات
"جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم" تحتفي بالمتأهلين للمرحلة الثانية من العراق
اليوم 13:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©