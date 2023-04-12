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سفير كازاخستان يزور «الاتحاد»

حمد الكعبي يهدي السفير الكازاخي كتباً وطنية أصدرتها «الاتحاد» (تصوير: وليد أبو حمزة)
13 ابريل 2023 02:58

أبوظبي (الاتحاد) 

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زار ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، مقر صحيفة الاتحاد في أبوظبي، واستقبله حمد الكعبي، رئيس التحرير.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات وآفاق التعاون بين «الاتحاد» والمؤسسات الإعلامية في كازاخستان، بما يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً في مختلف المجالات. 
واستعرض رئيس التحرير، خلال اللقاء، أهم مراحل تطور العمل الإعلامي في الصحيفة منذ نشأتها، والتي واكبت أهم المراحل والأحداث التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجهات الإعلامية بين البلدين، ودورها في ترسيخ قيم التعايش والاعتدال. 
ومن جهته، أشاد سفير كازاخستان لدى الدولة بالعلاقات الراسخة بين البلدين وتميزها وتطورها، اعتماداً على تراث غني وقديم من الروابط التاريخية، القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الإعلام الإماراتي، ودوره الوطني في إبراز منجزات الدولة، وترسيخ سمعتها الدولية.

صحيفة الاتحاد
جريدة الاتحاد
الإمارات
سفير كازاخستان
كازاخستان
ماديار مينيلبيكوف
حمد الكعبي
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