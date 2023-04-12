3 مشاريع للحدائق والإنارة التجميلية لأنفاق المشاة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الجاري 3 مشاريع جديدة لإدارة وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري والحدائق في مناطق متعددة في منطقة البر الرئيسي.

وأوضحت البلدية، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أنها طرحت 3 مناقصات لتنفيذ المشاريع، على أن ينتهي تاريخ التقديم للمناقصات في 20 أبريل الجاري. وأشارت البلدية إلى أن المشاريع التي ستنفذ تتمثل في إدارة وصيانة أصول ومرافق الحدائق والمتنزهات والساحات بالبر الرئيسي في مدينة شخبوط ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومنطقة ربدان.

وتنفذ البلدية مشروع تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري بالبر الرئيسي في مدينة شخبوط ومدينة زايد ومدينة محمد بن زايد، كما تنفذ مشروعاً لتصميم وتوريد وتركيب الإنارة التجميلية لجسور وأنفاق المشاة والسيارات في مدينة أبوظبي.

وتأتي المشاريع في إطار سعي البلدية لتعزيز المشهد الجمالي والمظهر العام للمدن، والارتقاء بالسمات الجمالية المتناسقة للشوارع، ورفع مستوى الخدمات.

وتشتمل أعمال التطوير على زراعات تجميلية وصلبة على الجزر الوسطية وأطراف الطرق، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وتحسين السلامة المرورية للشارع بشكل كامل، بالإضافة إلى تنفيذ مناظر جمالية زراعية طبيعية، وتقليم وترتيب أشجار الغاف وإزالة المتضرر منها، وإنشاء منظر جمالي زراعي صناعي من أحجار صلبة بيضاء اللون ومتعددة الأحجام، وتركيب أثاث الشارع الذي يتضمن كراسي الانتظار، ومواقف للدراجات الهوائية.

وفيما يخص مشاريع الإنارة، تعمل بلدية مدينة أبوظبي، على تطوير وتحسين الإنارة باستخدام آخر التقنيات الحديثة، بما يسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية لأبوظبي ويعكس جمالها العمراني، ويساهم في رفع مستوى جودة الإنارة لمستخدمي الطرق وأنفاق المشاة والسيارات، بالإضافة إلى تحقيق الترشيد في استهلاك الكهرباء، وتقليل انبعاثات الكربون وتوفير بيئة نظيفة مستدامة.

وتتضمن مشاريع الإنارة، أعمال استبدال الإنارة التقليدية بإنارة موفرة للطاقة داخل أنفاق المشاة وعلى السلالم والمنحدرات، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتأهيل الشبكة الكهربائية وأعمال التمديدات الجديدة للنواقل الكهربائية الخاصة بتغذية الكشافات الجديدة.

وتستخدم بلدية مدينة أبوظبي آليات حديثة وذكية للمتابعة والصيانة المستقبلية للأنفاق عن طريق ربطها بمركز التحكم والمراقبة.