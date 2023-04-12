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الإمارات

الرئيس التنفيذي لـ«COP28» يشيد بجهود «كهرباء دبي» في التصدي لتحديات التغير المناخي

سعيد الطاير خلال استقبال عدنان أمين (وام)
13 ابريل 2023 02:57

دبي (وام)

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أشاد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم الجهود العالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي، من خلال الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، كإحدى الركائز الرئيسة، من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
جاء ذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، للرئيس التنفيذي لـ «COP28»، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الهيئة في دعم استضافة الدولة لمؤتمر COP28 الذي يعد أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري.
وقال معالي الطاير: إن الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تكتسب أهمية خاصة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة تحت شعار «اليوم للغد»، وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة COP28 ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023.
وأضاف معاليه: «لدينا ثقة أن الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي، ليؤكد الأهمية الكبرى التي توليها القيادة الرشيدة لمسألة التصدي للتغير المناخي وإطلاق الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجعل دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة».

دبي
الإمارات
COP28
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تغير المناخ
كوب 28
التغير المناخي
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سعيد الطاير
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