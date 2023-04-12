«التنمية الأسرية» تنظم ورشة التقنيات الحديثة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة التقنيات الحديثة ضمن خدمة طفولة آمنة، تزامناً مع إطلاق المؤسسة لحملة «السلامة الرقمية لمجتمع مسؤول»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت أصيلة الكلباني مديرة إدارة تنمية الطفل والشباب في مؤسسة التنمية الأسرية: إن المؤسسة تولي الاهتمام بفئة الأطفال والشباب أهمية قصوى، من خلال تعزيز العمل الجماعي وتفعيل الشراكة المجتمعية الهادفة، في ضوء رؤية المؤسسة الرامية إلى بذل الجهود المضاعفة والاستمرار في تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات الأمان الرقمي وحماية أبنائنا من المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها على مواقع التواصل أو شبكة الإنترنت بشكلٍ عام.

وأشارت إلى أن هناك قواعد وأسساً للتعامل مع التقنيات الحديثة يجب اتباعها ومنها: عدم إعطاء معلومات شخصية سواء اسم الشخص أو عنوانه أو اسم والديه أو رقم هاتفه أو المدرسة أو أية تفاصيل أخرى، وعدم إرسال صور تخص الشخص أو أحد أفراد عائلته عبر الهاتف أو الإنترنت، وعدم التواصل في حديث يشعرك بعدم الارتياح أو الخوف أو الارتباك مع شخص على الإنترنت، وإخبار الوالدين دائماً عن أي اتصالٍ يتضمن تهديداً أو ألفاظاً بذيئة، بالإضافة إلى عدم مقابلة أي شخص يتم التعرف عليه من خلال الإنترنت مع ضرورة إخبار الوالدين بمثل هذه الأمور.

وتنصح الكلباني باستخدام الأجهزة التقنية لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة في اليوم إذا كان عمر الطفل أقل من ثلاث سنوات لعدم حدوث تغييرات سلوكية، مشيرة إلى الطرق التي نحمي من خلالها أطفالنا، مثل ترك جهاز الحاسب في مكانٍ مفتوح يمكن للجميع الاطلاع عليه بحيث يتمكن الوالدان من معرفة مع من يتحدثون والموضوعات التي يدور حولها الحوار.

وتابعت: يجب إخبار الوالدين بضرورة استخدام إعدادات الحجب لبعض المواقع والشبكات المشبوهة وغير المناسبة للفئة العمرية، ومراجعة قائمة الأصدقاء بشكلٍ مستمرٍ للتأكد من عدم وجود أشخاص غير معروفين ضمنها، وإبلاغ الوالدين عن أية تصرفات أو تهديدات قد تعرض الفرد أو الأطفال أو الأبناء للاستغلال من قِبل الآخرين، وعدم التواصل مع الغرباء سواء بالبريد الإلكتروني أو المحادثة الفورية بالفيديو، بالإضافة إلى ضرورة تركيب برامج خاصة في جهاز الحاسب الآلي تعمل على منع ومراقبة إدخال المعلومات الشخصية للمستخدم.